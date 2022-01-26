نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم مجاناً في إطار دور 16 من كأس الأمم الإفريقية من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من عاق الفراعنة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تترقب الجماهير العربية لقاء منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في واحدة من أقوي مباريات البطولة، حيث سيكون الجميع في انتظار التعرف على نتيجة هذا اللقاء المرتقب بين إثنين من كبار الفرق الإفريقية المشاركة خلال البطولة الحالية من أمم إفريقيا، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من أجل التأهل للدور التالي من البطولة لمواجهة منتخب المغرب، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل ماتش مصر وكوت ديفوار على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وكذلك موعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم بدون تشفير

يعد المنتخبين المصري وكوت ديفوار من المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يضم المنتخبين الكثير من العناصر القوية في كافة المراكز، ومنهم المحترف في أكبر الفرق العالمية، ولهذا فإن الكثير من الجماهير تهتم بمتابعة هذا اللقاء الهام والمرتقب، والذي سيكون منقول من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطري المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد ماتش مصر وكوت ديفوار اليوم في أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية في التوقيتات التالية:

الساعة 17:00 بتوقيت تونس والجزائر

الساعة 18:00 بتوقيت مصر

الساعة 19:00 بتوقيت السعودية

الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات

وستنطلق أحداث اللقاء على ملعب جاموها وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبير، كما ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، حيث ستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد كوت ديفوار بتعليق علي محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج مجاناً

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المجانية التي ستذيع ماتش مصر ضد كوت ديفوار اليوم في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية عبر مختلف الأقمار الصناعية، والتي أهمها النايل سات، حيث سيكون تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي من أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وكوت ديفوار اليوم على النايل سات، بالإضافة لعدد من القنوات الأخري التي سنعرضها لحضراتكم لاحقاً.