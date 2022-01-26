تملك سيارتك الآن بدون كفيل وقسط مبلغ التمويل علي أقساط حتي 60 شهر

تملك سيارتك الآن بدون كفيل ، وقسط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، بمدة تصل حتي 60 شهر ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعميل من خلال هذا المنتج ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة ، وبعد ذلك سداد مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري له.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية لقطاع الأفراد بالإضافة إلى حلول تمويلية متميزة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل السيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

مبلغ تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.

يتميز هذا البرنامج التمويلي من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل شركة اليسر للسيارات حتي 60 شهر ، وذلك علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

جميع المواطنين من السعوديين وغير السعوديين يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض وذلك علي مستوي المملكة العربية السعودية.

تتيح شركة اليسر للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

شروط الاستحقاق العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر بالمملكة