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عمر شويل - جدة تملك سيارتك الآن بدون كفيل وقسط مبلغ التمويل علي أقساط حتي 60 شهر - ثقفني
تملك سيارتك الآن بدون كفيل ، وقسط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، بمدة تصل حتي 60 شهر ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعميل من خلال هذا المنتج ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة ، وبعد ذلك سداد مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري له.
أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة.
- توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية لقطاع الأفراد بالإضافة إلى حلول تمويلية متميزة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
- برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تمويل السيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- مبلغ تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يتميز هذا البرنامج التمويلي من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل شركة اليسر للسيارات حتي 60 شهر ، وذلك علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- جميع المواطنين من السعوديين وغير السعوديين يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض وذلك علي مستوي المملكة العربية السعودية.
- تتيح شركة اليسر للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.
شروط الاستحقاق العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر بالمملكة
- حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بعض الشروط للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي والمواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 22 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.
- يشترط عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل ، أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 5000 ريال سعودي.
- طالب التمويل يشترط أن يكون علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
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