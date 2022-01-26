“نتائج الثاني عشر بالرقم المدني” نتائج الصف الثاني عشر 2022 app.moe.edu.kw

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عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج الثاني عشر بالرقم المدني، حيث يبحث الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة بالكويت عن نتائج الصف الثاني عشر 2022، وهذا خاصة بعد انتهاء اختبارات الصف الثاني عشر بالكويت بالنسبة للقسم الأدبي وقسم التعليم الديني، ويتبقى القليل على انتهاء اختبارات القسم العلمي الأيضا، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية استخراج نتائج الثاني الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية الكويتية بالرقم المدني فقط عند ظهورها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نتائج الصف الثاني عشر

وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” عن انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصف الثاني عشر القسم الأدبي والتعليم الديني، متمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويتبقى القليل حتى انتهاء اختبارات القسم العلمي، وبما أن الاختبارات انتهت فإنه يتوقع أن تظهر النتائج في خلال الأيام القليلة القادمة، حيث لم تعلن وزارة التربية الكويتية عن موعد إعلان النتائج، ولكن النتائج ستظهر في فترة لن تتجاوز الأسبوعين على الأكثر، حيث تتميز وزارة التربية الكويتية بسرعة ظهور النتائج.

وقد تابعنا معكم كيفية استخراج نتائج طلاب المتوسط حتى طلاب الصف الحادي عشر بالرقم المدني بكل سهولة، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2022.

رابط نتائج الثانوية العامة

ويمكنكم معرفة النتائج الثانوية العامة أو الصف الثاني عشر بالكويت بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لنتائج وزارة التربية الكويتية الخاصة بالثاني عشر، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية معرفة النتيجة الخاصة بكم برقم الهوية الوطنية، فتابعوا معنا.

موعد نتائج الصف الثاني عشر

وتشير التوقعات إلى أن نتائج الثاني عشر بالكويت ستظهر في خلال الأيام القادمة على نهاية شهر يناير 2022 الجاري أو في بداية شهر فبراير المقبل للعام 2022، وسوف نقوم بإعلامكم في حال صدور أي إشعار أو منشور رسمي من وزارة التربية بخصوص موعد النتائج، ولكن يمكنكم معرفة نتائجكم في حال نزولها عبر موقع الوزارة، والتي ستظهر لكم في حال نزولها، أو ستقومون بالمحاولة مرة أخرى بعد فترة.

نتائج الثاني عشر بالرقم المدني

اذهب إلى موقع وزارة التربية الكويتية app.moe.edu.kw.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

اضغط على نتائج الثاني عشر التي ستجدها في شريط الخيارات بالأعلى.

ثم ستنتقل إلى صفحة نتائج العام الدراسي 2022 – 2021 الفصل الدراسي الأول.

قم بالنزول إلى الأسفل قليلا حتى تظهر نتائج الطلبة.

ثم اكتب الرقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة في الخانة المخصصة.

اضغط على زر بحث.

ستظهر لك نتيجة الطالب أو الطالبة في حال اعتمادها، في حالة عدم ظهورها فهذا يعني أن النتائج لم تظهر بعد وقم بالمحاولة لاحقا.

هذا كان مقالنا عن نتائج الثانوية العامة بالكويت للعام الدراسي 2021 – 2022، نتمنى أن نكون قد أفدناكم في موقعكم ثقفني، في حال واجهتم أية مشاكل في عملية الاستعلام عن النتيجة فلا تترددوا في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات، حيث يسعدنا أن نرد على تعليقاتكم أولا بأول وبأسرع وقت، وتتمنى أسرة موقع ثقفني لجميع الطلاب بالصف الثاني عشر التوفيق والنجاح.