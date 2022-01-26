مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يبحث عنها الآلاف من المحتاجين من مواطني المملكة بجميع المحافظات، حيث يكون ابن الاسرة الحاكمة وابن الأكرمين من أكثر أهل الخير عطاءا وجودا للفقراء والمحتاجين، ويتم الدفع من أمواله الخاصة وتقديم الدعم المطلوب وتوصيله إلى المحتاجين من ضحايا الكوارث أو المصائب وكذلك تقوم المؤسسة الخيرية التي قام بإنشائها، مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، باستقبال طلبات الدعم المالي من العديد من المحتاجين مع شرح الحالة وبيان البيانات والمعلومات المطلوبة عن صاحب الحاجة، ويتم تقديم الدعم المالي إلى المحتاجين حسب الأشد احتياجا فالمحتاجين.

“توصيل” مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد [email protected] كيفية التراسل والاتصال

ويتم تقدم الدعم العاجل بعد تسلم طلب الحصول على المساعدة من مؤسسة سمو الأمير عبد العزيز بن فهد عبر القنوات المباشرة والمتاحة للتواصل والتي تتم من خلال الأرقام المتاحة للاتصال بمكتب المؤسسة ليرد عليهم موظفيها المكلفين بذلك، أو التراسل عبر واتساب الخاص بالمؤسسة وإرفاق المستندات التي تفييد بالدخل وطلب المساعدة والحالة المالية والصحية لطالب الحاجة، ويكون الموقع الإلكتروني، والخاص بمنطقة تبوك فقط، وسيلة للتراسل وأرفاق الوثائق ويكون العوان البريدي أيضا من سبل التواصل، وتقوم المؤسسة بالبحث عن الاحتياجات العاجلة ويتم توصيل المساعدة إليها على الفور، أو الرد على الطلبات خلال 40 يوم.

وتتلخص سبل دعم المؤسسة فيما يلي:

تقوم المؤسسة بتوفير المنازل الجديدة لمن تضرروا وانهارت منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية.

يتم تقديم الإعانات لمن تعرضوا لحادث كارثي أدى إلى تضرر كبير في دخل الاسرة ومعيلها.

تقوم المؤسسة بالسداد عن الفقراء المديونين الذين لديهم إيجار منزل أو فواتير كهرباء أو نفقات علاجية عاجلة كما يتم سداد الدين عن الغارمين.

يتم تقديم المعونات والمساعدات الشهرية للأرامل والمطلقات المعيلات واللاتي ليس لهن مصدر للرزق.

شكل طلب معونة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

الأرقام المتاحة للتواصل مع مؤسسة الأمير وعنوان مكتب المؤسسة

العنوان الرسمي للمؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم الاتصال المباشر : 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

التواصل على تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

مكتب منطقة تبوك