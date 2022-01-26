تمويل إمكان لمواطني السعودية أكثر من 50 ألف ريال سعودي دون تحويل راتب

توفر شركة إمكان تمويل شخصي لكل مواطني المملكة العربية السعودي حيث يرغب العديد من المواطنين السعوديين في الحصول على تمويل نقدي مُيسر مقدم من شركة إمكان السعودية في المملكة العربية السعودية وبلغ التمويل النقدي أكثر من 50 ألف ريال سعودي بشرط ومعيار تقديم تقرير بطاقة SIM ويجب عدم التعثر فيها لضمان الحصول والتقديم على التمويل المناسب للعملاء السعوديين من شركة إمكان السعودية، حيث تقدم هذه الشركة العديد من المميزات التمويلية الهامة لدعم المجتمع السعودي وزيادة دخل الآسر، بما في ذلك الحصول على التمويل المناسب دون تحويل الراتب الشهري أو وجود كفيل سعودي مدين مع فترة سداد بسيطة وسهلة تبلغ أربعة وعشرين شهر وفترة سداد لا تقل عن 12 شهر، ويفضل توفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة المعلن عنها لدى شركة إمكان قبل التطبيق الإلكتروني للتمويل البسيط للمواطن.

مزايا تمويل إمكان الشخصي

من أهم مميزات شركة إمكان توفر تمويل شخصي لمواطني السعودية وذلك من أجل توفير حياة كريمة وزيادة دخل أسرة كل عائل وبذلك تحقق المملكة مميزات رؤية 2030 ومن أهم مزايا تمويل إمكان وهي:-

تقدم شركة إمكان السعودية تمويل قرض شخصي إسلامي متوافق مع معايير وشروط الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

التمويل متاح لجميع مواطني المملكة السعودية دون شرط من صاحب العمل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شركة إمكان الراجحي في المملكة السعودية دون مدين أو دون كفيل سعودي.

التمويل لجميع عملاء المملكة ليس بحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة إمكان للتمويل.

التمويل على أقساط سهلة على العملاء من 12 شهرًا حتى 24 شهرًا كحد أقصى للسداد في السعودية.

الشروط المطلوب لتمويل شركة إمكان السعودية

التمويل الشخصي لشركة إمكان في السعودية يحتاج إلى توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي حسب ظروف كل مواطن سعودي ، لذلك من أهم الشروط والمعايير المطلوبة للموافقة على طلب التمويل وهي: