قرض الزواج من بنك التسليف السعودي 2022 وكيفية الحصول عليه بالخطوات

قرض الزواج من بنك التسليف يعد من أهم عمليات البحث تدريجياً في محركات البحث، حيث يقدم بنك التسليف السعودي العديد من القروض المالية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومن أهم هذه القروض المالية قرض الزواج حيث يصل إلى 50 ألف ريال سعودي، ولكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على القرض يجب توافر شروط الاستحقاق لديه، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا سواء من المواطنين أو الأشخاص المقيمين شروط الاستحقاق للحصول على قرض بنك التسليف السعودي، ونظراً لتساؤل العديد من الفئات المستحقة عن كيفية التقديم بالخطوات.

شروط قرض الزواج بنك التسليف:

لكي تتمكن من الحصول على قرض الزواج من بنك لتسليف يجب توافر بعض الشروط وهي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم 55 – 70 عاماً يجب أن يكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية. حساب مدة وتاريخ عقد الزواج المقدم يقوم الشخص المتقدم بحساب المدة من تاريخ تقديم الطلب أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يتجاوز 12500 ريال سعودي. يشترط أن لا يكون لكلا الزوجين أي أن يكون الزواج لأول مرة يجب تقديم عقد أو وثيقة الزواج الرسمي مثبت بقرار من المحكمة، حيث يشترط أن يكون مضى على هذا العقد مدة بحد أدنى سنتين هجرية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك التسليف:

تسجيل رقم وثيقة الزواج

ذكر العنوان الشخصي للمتقدم بالطلب

إحضار الهوية الوطنية للشخص المتقدم على القرض

التأكد من تسجيل رقم الجوال

رقم الحساب الخاص به

كيفية التقديم الحصول على قرض الزواج بالخطوات: