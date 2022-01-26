sso.hrsd.gov.sa رابط المساعدات المقطوعة 1443والذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي للحصول على مبالغ مالية مقتطعة لهم من الوزارة، وهي عبارة عن مبلغ مالي مجم يصرف مرة أو مرتين في العام الواحد لرب الاسرة الذي يثبت حاجته إلى هذا المبلغ في صرف عاجل له، وقد أطلقت الوزارة الرابط منذ عدة سنوات واستفاد من التسجيل فيه الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي على مر هذه السنوات، بينما ترقب الآلاف إعادة تحديد مواعيد جديدة للصرف من جديد في 1443.

اظهار sso.hrsd.gov.sa رابط المساعدات المقطوعة 1443 للاستعلام ومتابعة طلب جديد

وقد شهد جميع ابناء المملكة من الفئات المحتاجة على أعمال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السنوات الأخيرة والجهود الكبير المبذولة منها، والتي جاءت بتوجيهات من سمو خادم الحرمين الشريفين بضرورة التحديث لتقديم الخدمات الأفضل للمستفيدين، وذك حرصت الوزارة لشمول فئات أكبر من مستفيدي الخدمات من الشعب حتى لا يبقى محتاج أو مجال للاحتياج، وتشاركها في ذلك المؤسسات الاجتماعية الحكومية الأخرى بالمملكة والجمعيات الخيرية التباعة للعديد من رجال الأعمال، وتشمل مساعدات المملكة:

إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرابط تسجيل الضمان المطور لمستفيدي الضمان، والذي يقوم جميع مستفيدي الوزارة بالتسجيل فيه، على أن يكون لهم الحق في التسجيل لطلب المساعدات المقطوعة.

قام خادم الحرمين الشريفين بالعام الماضي بصرف المكرمة الملكية السامية مع اقتراب شهر رمضان وقامت الوزارة بتوفيرها لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

قامت المملكة بإطلاق مؤسسة إحسان الخرية والتي تستقبل أموال الزكاة ثم تقوم بتوزيعها على الجمعيات الخيرية.

يقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال طلبات المواطنين المحتاجين للدعم ويتم الرد عليهم حسب الترتيب للطلبات وحسب الحالات الأشد احتياجا.

موعد صرف المساعدات المقطوعة بالأعوام الماضية

كانت وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتوفير أموال مستفيدي المقطوعة، والتي تكون من 10 ألاف ريال وحتى 30 ألف ريال، مرة أو مرتين كل عام، وقامت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من البرامج الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية الجديدة في العامي الماضيين بما أخر كثيرا تحديد موعد لصرف المساعدات المقطوعة، ويتوقع المحللين اقتراب صرف المساعدة المقطوعة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ربما في رجب أو شعبان 1443.

تسجيل طلب المساعدات المقطوعة (موقع وزارة التنمية الاجتماعية – منصة النفاذ الوطني الموحدة)