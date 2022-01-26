نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني .. نتائج طلاب الكويت الثانوية العامة عبر “المربع الإلكتروني” moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني ، والتي ينتظرها العديد من أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء الكويت وذلك بعد استحواذ القلق والتوتر فور الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وينتظر الطلاب اليوم إعلان النتيجة وإظهار العلامات الخاصة بجميع المواد الدراسية، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان النتيجة نتابعها معكم لحظة بلحظة، وننشر لكم عبر السطور التالية رابط المربع الإلكتروني حيث وضحت الوزارة أن ذلك هو الرابط الرسمي الذي سيتم من خلاله استخراج نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني.

نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

اكد وزير التربية بدولة الكويت انه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “ الصف الثاني عشر” اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، فقد سعت وزارة التربية بدولة الكويت لحماية طلابها أثناء عملية الامتحان من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة، التي انهوا طلاب الثاني عشر امتحاناتهم بالقسم العلمي والأدبي والتربية الدينية ولن يتبقي الا القليل من الوقت الراهن لإعلان النتيجة، فبعد الاختبارات والتزام جميع الطلاب والمعلمين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بطفراته الجديدة، أعلنت الوزارة الموعد المتوقع لإعلان النتائج على موقعها الرسمي المربع الإلكتروني.

رابط المربع الإلكتروني

بدأت العمليات البحثية تتزايد منذ تاريخ انتهاء طلاب الصف الثاني عشر اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، ومن المشار أليه أن المربع الإلكتروني منذ فترة وجيزة سمح لطلاب وطالبات الصفين الابتدائي والمتوسط من استخراج نتائجهم، واليوم ينتظر طلاب الثانوية العامة بقلق شديد موعد فتح بوابة المربع الإلكتروني، وننشر لكم الرابط الخاص لاستخراج

نتائج الصف الثاني عشر عبر رابط المربع الإلكتروني الرسمي app.moe.edu.kw

خطوات استخراج نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

كشفت وزارة التعليم بالكويت علي صفحتها الرسمية انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر بجميع الأقسام، اكد نائب رئيس لجان الثانوية العامة الدكتور زياد الحسيني، أن الامتحانات تمت بفضل الله وأضاف أن عدد اللجان في ثانوية سعد العبد الله بلغ 77 لجنة منها 6 لجان رئيسية، قد تم تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية التي نصت عليها وزارة الصحة ومنها التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكد من ارتدائهم قناع ، وتعقيم الأيدي وقياس درجة الحرارة قبل الاختبار، أما عن خطوات استخراج نتيجة الطلاب فيجب اتباع التالي:

تسجيل الدخول من متصفح الأنترنت إلي رابط المربع الإلكتروني المرفق.

دخول لنتائج الصف الثاني عشر.

عند فتح البوابة يجب كتابة الرقم المدني للطالب.

الضغط علي استعلام النتيجة.

ألان يمكنك معرفة كشف بدرجات الطالب.

بذلك انتهينا من خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني وموعد أعلان النتيجة ورابط المربع الإلكتروني، ويمكنك عزيزي القاري مشاركتنا عند التعسر في استخراج النتيجة سنقوم بالاستعلام معك أولاً بأول.