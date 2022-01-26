موعد صرف اعانة التأهيل الشامل وطريق الاستعلام عن الدعم 1443 وشروط التقديم

في ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تقديم كافة المساعدات والخدمات التي توفر لكافة المواطنين من مختلف الفئات التي توفر لهم دعم مادي لمساندتهم في أعباء الحياة و رفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة، ليكن برنامج التاهيل الشامل من أهم المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة المواطنين السعوديين الذين يعانون من إعاقة خلقية أو اعاقة ذهني او عجز نتيجة حادث أو ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم دعم مادي شهري لهم تساعدهم في أعباء الحياة، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل وطريق التسجيل في البرنامج.

موعد صرف اعانة التأهيل الشامل 1443

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد نزول دعم التأهيل الشامل لهذا الشهر هو يوم الأربعاء الموافق 23 جمادى الآخر 1443 أي 26 يناير 2022.

خطوات الاستعلام عن إعانة التاهيل الشامل برقم الهوية 1443

يعد برنامج إعانة التأهيل الشامل السعودي واحد من الخدمات التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولذلك يبحث جميع المستفيدين من إعانة التأهيل الشامل عن طريقة الاستعلام عن الإعانة وسنقدم لكم هذا بالخطوات وهي:

يقوم المتقدم في البداية إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سيظهر الصفحة الرئيسية يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل جديد.

ثم قم بالنقر على التسجيل في إعانة التأهيل الشامل.

ملئ نموذج التقديم، ورفع المستندات المطلوبة.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

شروط الحصول على برنامج التاهيل الشامل

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها في المستهدفون في برنامج التاهيل الشامل والشروط هي: