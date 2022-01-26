البرهان يؤكد ضرورة الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية بـ اتفاقية جوبا

جدة - نرمين السيد - وأشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مع وفد الإدارات الأهلية لولايتى شمال وغرب دارفور، بالدور الكبير الذى تضطلع به الإدارات الأهلية لبسط الأمن والسلم المجتمعى.

ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الأمن والاستقرار لمواطنى دارفور.

من جانبه، قال حماد عبد الله رئيس المكتب التنفيذى للإدارة الأهلية بغرب دارفور، إن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالى على الأوضاع السياسية والأمنية بولايات غرب وشمال دارفور، وحرص الإدارة الأهلية التام على معالجة كافة القضايا والتحديات المجتمعية بما يضمن سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الطاقة والنفط المكلف بـ السودان محمد عبد الله لـ"رويترز"، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهى من بين عدد قليل من السلع التى لا تزال مدعومة، فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.

وتشمل التغيرات السعرية، التى تُطبق بأثر فورى، زيادة حادة فى أسعار الاستهلاك الزراعى من 1.6 جنيه للكيلو واط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلى أيضًا.

وقال "عبد الله"، إن من الصعب على الحكومة فى الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة، مضيفًا أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.

وتعانى شبكة الكهرباء السودانية عقودًا من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.

وفى 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين "الدقيق"، فى إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولى، وإصلاح دعم الكهرباء أيضًا جزء من تلك الإصلاحات، التى يواصل السودان تطبيقها.

وأضاف"عبد الله"، إن تغييرات الأسعار الجديدة تعنى خفض الدعم فى المتوسط إلى 69% من 95%، فى إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم.

وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصًا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.