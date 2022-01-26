نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر الكويت عبر موقع وزارة التربية moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث أولياء الامور والطلاب خلال تلك الفترة عن نتائج الصف الثاني عشر فى الكويت، ذلك بعد تأخير النتائج والتي أعلنت وزارة التربية الكويتية رسمياً عن موعد ظهور النتائج بشكل رسمي بعد انتشار حالة من القلق والتوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الاحاديث عن تأخير النتائج، وسوف نوضح لكم الموعد الرسمي الذي أوضحته الوزارة لإعلان النتائج وطريقة استخراج النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الثاني عشر فى الكويت

أوضحت وزارة التربية فى الكويت أن نتائج الصف الثاني عشر سيتم الإعلان عنها رسنياً مساء اليوم الأربعاء 26 يناير 200، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية، وسيتمكن الطلاب وأولياء الامور من استخراج نتائجهم بسهولة مساء اليوم.

الجدير بالذكر أيضاً أن طلاب القسم العلمي فى الكويت قد إنتهوا من أداء الاختبارات يوم الاحد الماضي، وقد انتهى طلاب القسم الأدبي من الاختبارات يوم الاثنين الماضي، وأكدت الوزارة أن إعلان النتائج لم تتأخر فسيتم إعلانها فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني فى الكويت

سنوضح لكم الأن الخطوات اللازم إتباعها لاستخراج نتائج الصف الثاني فى الكويت وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، وهي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

الضغط على نتائ المرحلة التعليمية المتبقية.

كتابة الرقم المدني الخاص بكل طالب.

الضغط على زر النتيجة.

وسوف تظهر أمامك النتائج فور إعلانها بشكل رسمي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الطلاب جيده فنسب النجاح مرتفعة لهذا العام، وذلك ما يطمئن أولياء الأمور والطلاب، ويدفعهم بالبحث عن النتائج فى ساعة لتاكد من ظهورها، وسنقوم بإعلان توقيت إعلان النتائج ليتمكن الجميع من الدخول عبر موقع الوزارة واستخراج نتائجهم بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح نتائج الصف الثاني عشر فى الكويت لعام 2022، نتمنا أن نكون قد أفدناكم ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات فى الكويت، وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالنتائج التي نسعد بها دائما، وسنقوم بمساعدتكم فى الوصول لنتائج الطلاب فوراً.