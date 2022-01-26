خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية 1443

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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم التساؤلات التي يدور البحث عليها دائما من قبل كافة المواطنين الذين يمتلكون سيارات و الدراجات النارية، حيث تسعى الحكومة السعودية على وضع ضوابط وقوانين مخصصة بهيئة المرور لكي تحافظ على حياه المواطنين وتحافظ على حق الدولة، لهذا يتساءل الجميع عن المخالفات المرورية ولأن المملكة العربية السعودية تشهد تطور كبير ملحوظ جدًا سعت أن تقدم كافة الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين فأصبح بإمكانك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية من خلال المنصات التابعة لهيئة المرور.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية
تقدم الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية حيث توفر المنصة العديد من الخدمات التي تخدم كافة المواطنين المقيمين و الوافدين، كما يمكنك من خلال منصة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية وطريقة الاستعلام هي:
- يقوم المواطن بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك يقوم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- ثم قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة التي تريد الاستعلام عنها.
- سيظهر رمز التأكيد قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.
- بعد ذلك ثم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- إنتظر ثواني حتي يتم تحميل بياناتك.
- على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمركبة.
خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية
كما يمكنك الاعتراض عن المخالفات المرورية من المنزل من خلال موقع أبشر الإلكتروني وخطوات تقديم الاعتراض هي:
- أولا قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- سيتم تحويلك إلى الحساب الشخصي قم بالنقر على خدماتي.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالدخول إلى خدمات المرور.
- بعد ذلك قم بالنقر على الاعتراض على المخالفات المرورية.
- على الفور سيتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية الخاصة بكافة المخالفات المرورية الخاص بمركبة التابعة لك.
- قم بالنقر على المخالفة المرورية التي تريد الاعتراض عليها.
- سيطلب منك كتابة سبب الاعتراض على المخالفة.
- ثم الضغط على تقديم اعتراض.
- على الفور سيتم إرسال رسالة نصية تأكد أنك قمت بتقديم الاعتراض.
- سيتم النظر في الاعتراض و سيتم الرد عليك بالرفض أو القبول خلال إرسال رسالة نصية على جوالك.
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