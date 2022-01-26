خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية 1443

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم التساؤلات التي يدور البحث عليها دائما من قبل كافة المواطنين الذين يمتلكون سيارات و الدراجات النارية، حيث تسعى الحكومة السعودية على وضع ضوابط وقوانين مخصصة بهيئة المرور لكي تحافظ على حياه المواطنين وتحافظ على حق الدولة، لهذا يتساءل الجميع عن المخالفات المرورية ولأن المملكة العربية السعودية تشهد تطور كبير ملحوظ جدًا سعت أن تقدم كافة الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين فأصبح بإمكانك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية من خلال المنصات التابعة لهيئة المرور.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية

تقدم الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية حيث توفر المنصة العديد من الخدمات التي تخدم كافة المواطنين المقيمين و الوافدين، كما يمكنك من خلال منصة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية وطريقة الاستعلام هي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة التي تريد الاستعلام عنها.

سيظهر رمز التأكيد قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.

بعد ذلك ثم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إنتظر ثواني حتي يتم تحميل بياناتك.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمركبة.

خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية

كما يمكنك الاعتراض عن المخالفات المرورية من المنزل من خلال موقع أبشر الإلكتروني وخطوات تقديم الاعتراض هي: