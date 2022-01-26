كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بواقع 13 ألفا و12 حالة إضافة إلى 32 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، قالت وزارة الصحة فى البلاد، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا ارتفعت إلى 762 ألفا و983 حالة، فما بلغ إجمالى الوفيات 6620 حالة، منذ بدء الجائحة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت ما كانت تعد أعلى حصيلة لحالات "كورونا" المؤكدة بعدما رصدت 8571 شخصا مصابا و23 حالة حالة وفاة.

وتعتزم كوريا الجنوبية توسيع نطاق الاختبارات السريعة لفيروس كورونا وتقصير فترة الحجر الصحى ضمن إعادة هيكلة طريقة تعاملها مع الجائحة، مع زيادة أسرع من المتوقع بالإصابات بسبب أوميكرون.

وقال مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، جيونج أون كيونج، خلال مؤتمر صحفي: "اعتبارا من يوم الأربعاء، سنقلل فترة الحجر الصحى للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعد حصولهم على التطعيم بشكل كامل من عشرة إلى سبعة أيام".