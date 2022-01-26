نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب قيمة معاش الضمان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور أحد أشكال الدعم المقدم من الحكومة السعودية للمواطنين، يتم تقديمة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بعد عمل أبحاث اجتماعية عن المتقدمين لطلب الدعم وذلك لتاكد من استحقاقهم له، مشيراً إلى أن استقبال طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي يكون عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتم استقبال الطلبات منذ منتصف شهر نوفمبر لعام 2021 وذلك للمستفيدين السابقين، بينما من لم يسبق لهم الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي فيستقبل طلباتهم طول 24 ساعة عبر الموقع.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط اللازم الالتزام بها ليتمكن المستفيدين من الحصول على دعم معاش الضمان الاجتماعي وهي ما تتمثل في:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويثتثني من ذلك الارملة أو المطلقة زوجة امواطن السعودي والغير سعودية الجنسية، بالاضافة إلى الأبناء لمواطن سعودي وأم غير سعودية. يقدم معاش الضمان الاجتماعي لذوي الاعاقة الذهنية أو البدنية. يشترط ألا يزيد دخل الاسرة عن 1100 ريال، وألا يزيد دخل الفرد داخل الاسرة عن 550 ريال سعودي. عدم إقامة المستفيد فى أحدى دور الايواء التابعة للحكومة.

طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي 2022

أوضحت الموارد البشرية طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي والتي تعتمد فيها على نصف قيمة دخل الاسرة، بمعني يتم احتساب قيمة دخل كل أفراد الأسرة وجمعة ويتم قسمة الناتج على 2، ومقارنته بقيمة الحد الادني لمعاش الضمان الاجتماعي المحدد من الوزارة وذلك بقيمة 1100 للأسرة، و550 ريال لكل فرد داخل الاسرة.

خطوات التسجيل لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح الأن خطوات التسجيل:

الدخول على منصة الدعم من الموقع الرسمي.

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة من البيانات الشخصية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والبردي الالكتروني ورقم الجوال.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

ادخال رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمعاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل للحصول عليه بالاضافة إلى الشروط، وطريقة احتساب قيمة المعاش، نتمنا ان نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعلقاتكم.