نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز موقع وزارة التربية الكويتية إعلان نتائج الثانوية العامة 2021-2022 نتائج الصف الثاني عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية الكويتية، من أكثر المواقع وأهمها بالكويت لكونه هو المختص بنشر الأخبار الخاصة بالتعليم بمختلف المراحل، كما يتم من خلاله استخراج نتائج الثانوية العامة الكويتية، التي تعتبر من أهم الشهادات التي يمر بها الطالب خلال مراحل تعليمه قبل الجامعي، فهي تمثل مرحلة فاصلة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول 2021-2022، وذلك نظراً لختام الامتحانات للفصل الدراسي الأول أمس الإثنين الموافق 24 يناير 2022، للقسمين الأدبي والتعليم الديني وكان القسم العلمي قد أنهي الاختبارات يوم الأحد 23 يناير الجاري، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على تقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، نعرض عليكم الرابط الرسمي للتعرف على النتيجة دون الذهاب للمدارس.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية 2021-2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية”moe.edu.kw“.

أو الدخول المباشر على رابط المربع الإلكتروني “app.moe.edu.kw“.

اختيار نتائج الصف الثاني عشر.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية

اهتمت وزارة التربية الكويتية بتوفير موقعها الإلكتروني لعرض أهم أخبار التعليم، بالإضافة لخدمة الاستعلام عن النتائج لمختلف المراحل، وتأتي نتائج الصف الثاني عشر من أهم النتائج التي يتزايد البحث عنها من خلال موقع الوزارة، وتنوه الوزارة إلى ضرورة الحصول على الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية، وذلك بالنسبة لموعد إعلان النتائج وكيفية استخراجها، حيث يتم حالياً التجهيز للمرحلة الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية الكويتية الفصل الدراسي الأول 2022.

موعد إعلان نتائج الثانوية الكويتية

عقب انتهاء طلاب الصف الثاني عشر من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.

وذلك يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022 للقسم الأدبي والتعليم الديني، بعد أن انهي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم 23 من نفس الشهر، فقد تزايد البحث عن أخر أخبار النتيجة وموعد إعلانها، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع أخر وأهم الأخبار لنقدمها لكم لحظة بلحظة، فمن المنتظر إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة إلكترونياً.

رابط المربع الإلكتروني

يحتل رابط المربع الإلكتروني مكانة متميزة لدي الطلاب وأولياء الأمور.

فهو المختص بعرض نتائج الطلاب بمختلف المراحل بالرقم المدني.

ونحن الآن بصدد عرض نتائج الثانوية الكويتية لهذا العام، التي من المنتظر إعلانها خلال ساعات بع الانتهاء من رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للنتائج، فقد أكدت وزارة التربية على الانتهاء من تصحيح كل مادة عقب الامتحان فيها مباشرةً، وتنوه الوزارة على أن عمليات التصحيح والرصد تتم بكل دقة ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات.

إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية خلال ساعات

ينتظر الأف الطلبة بالصف الثاني عشر إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

بعد أداء الاختبارات في ظل ظروف استثنائية سببها فيروس كورونا.

فكان تعميم عدد من الإجراءات الوقائية خلال العام الدراسي وأثناء الامتحانات.

وتمتد هذه الإجراءات حتي استخراج النتائج إلكترونياً لعدم التزاحم المسبب لنقل العدوي.