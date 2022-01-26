مصر.. طقس بارد وتعطيل العمل في الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات في الأحوال الجوية يوم الأربعاء في مصر، حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط، ويدفع كميات كبيرة من الرطوبة.
وأكدت الأرصاد أن الظروف الجوية مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضا.
كذلك تنشط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة المحافظات إثر دخول الكتلة الباردة.
وبسبب هذه الأحوال الجوية قرر محافظ الإسكندرية تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية للمحافظة، باستثناء الصفوف الدراسية التي تؤدي الامتحانات، حسبما ذكرت مراسلة "دوت الخليج" في القاهرة.
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