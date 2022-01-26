كورونا يواصل التوحش فى ألمانيا.. إصابات بالآلاف خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، رصد 166 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالى الوفيات 117 ألفًا و126 منذ بدء الجائحة.

وأمس الثلاثاء، تظاهر عشرات آلاف من الأشخاص فى جميع أنحاء ألمانيا، مساء الاثنين، ضد التطعيم الإجبارى وتدابير احتواء فيروس كورونا.

كورونا فى ألمانيا

وأحصت الشرطة أكثر من 100 تجمع منفصل فى ولاية بافاريا وحدها جنوبا، شارك فيها عشرات الآلاف. وكان أكبرها فى نورمبرج.

وأعلن معهد الاقتصاد الألمانى، عن أن وباء كورونا أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين فى ألمانيا.

وأوضح المعهد فى بيانات تم نشرها أمس الأول الأحد أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو "400 مليار دولار"، وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص فى الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور من بينها إجراءات الإغلاق.

وأضاف المعهد فى تقرير مقتضب أنه توصل إلى أنه حتى وإذا تم الوصول فى نهاية عام 2022 لنفس مستوى إجمالى الناتج المحلى الذى كان موجودًا قبل أزمة كورونا، فستظل هناك "فجوة بارزة" فى الأداء الاقتصادى مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجودًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.