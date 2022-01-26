إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 9 ملايين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795 بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد قال قبل أيام إنه يتوقع بلوغ ذروة الموجة في غضون أسابيع مع زيادة معدل الإصابة جراء انتشار المتحور أوميكرون شديد .

وأشار إلى أنه يتعين فرض التطعيم الإجباري على نحو سريع في أبريل أو مايو، لتجنب موجة جديدة من العدوى مع ظهور متحورات جديدة محتملة في الخريف.