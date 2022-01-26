تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وكيفية ملئ البيانات

تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022، طلبة وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية يتساءلون عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022 ، ويبحثون عن رابط تسجيل الاستمارة والشروط والضوابط الواجب اتباعها عند كتابة الاستمارة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني عن فتح باب تسجيل الاستمارة لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022، والجدير بالذكر أن باب التسجيل تم فتحه من اليوم الثلاثاء والذي يوافق خمسة وعشرون من يناير 2022، علمًا بأن تسجيل الاستمارة يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الموجود على شكبة الإنترنت، وقد ازداد بحث الطلاب من جميع محافظات جمهورية مصر العربية يرغبون في التعرف على كيفية تسجيل الاستمارة، بحيث ينتهوا من إجراءات تسجيل الاستمارة الخاصة بهم قبل البدء في الامتحانات، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام في سطور مقالنا القادمة كيفية تسجيل الاستمارة بالتفصيل خطوة خطوة.

ضوابط تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022 ، وعلى الطلاب اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم بالتفصيل، بحيث تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة، والجدير بالذكر أنه يجب على الطالب مراعاة ذلك عند تسجيل الاستمارة، وهذه الضوابط كالتالي:

يجب أن يتأكد الطالب من صحة البيانات التي تم تسجيلها بالاستمارة، بحيث تكون باينات الاستمارة هي نفسها بيانات الطالب بشهادة الميلاد.

يجب أن يكون عنوان الطالب هو نفسه العنوان الموجودة ببطاقة السجل المدني.

يجب أن يكتب الطالب جميع بيانات من حيث التشعيب بشكل صحيح.

يطبع الطالب الاستمارة بعد كتابة البيانات بها، ثم يقوم بإمضائها من ولي الأمر ومن جانبه.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022

يجب أن يتم اتباع الضوابط السابقة عند تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2022 ، وعن خطوات كتابة الاستمارة فهي كالتالي: