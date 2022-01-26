احتفل شاب من ولاية أيداهو الأميركية، هذا الأسبوع، بإنجاز مميز تمثل باستكماله تحطيم 52 رقما قياسيا في 52 أسبوعا.
وتمكّن ديفيد راش من تحطيم 52 رقما قياسيا في سجل "غينيس"، بعدما بدأ بالعمل على تحقيق رقم في كل أسبوع سنة 2021.
وجاءت خطوة راش ضمن مبادرة ترمي لدعم الترويج لتعلّم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم في المدراس، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وتعاون راش في الأرقام التي حطمها مع جيرانه الذين كانوا يساعدونه أثناء قيامه بالتجارب الخاصة بـ"غينيس".
واعتبر أن أصعب الأرقام القياسية التي سجلها، كان تقطيع أكبر عدد من شرائح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف ساموراي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: الرجل الخارق يحطم عشرات الأرقام القياسية في 52 أسبوعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.