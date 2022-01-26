السيسي يزور الإمارات للتشاور والتنسيق بشأن تطورات المنطقة

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، يوم الأربعاء، في زيارة تستهدف بحث العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتوجه إلى الإمارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية". وأضاف البيان أن السيسي "سيبحث في الإمارات العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة". وأكد البيان أن الزيارة تأتي في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة تضافر الجهود لحماية الأمن القومي العربي. وشددت الرئاسة المصرية في بيانها على أن "المرحلة الراهنة تتطلب التصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية".

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