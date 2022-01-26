اليابان تدرس إجلاء رعاياها من أوكرانيا وسط تزايد التوترات

ورفعت الحكومة اليابانية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو الرسمية، اليوم الأربعاء، حالة تأهب السفر إلى ثانى أعلى مستوى بالنسبة لأوكرانيا، وحثت مواطنيها على تجنب أى رحلات غير ضرورية إلى هناك.
وتغطى حالة التأهب كل أجزاء أوكرانيا، وفى السابق، كانت شبه جزيرة القرم والمنطقتان الشرقيتان المتاخمتان لروسيا فى المستوى 3، بينما كانت بقية أوكرانيا فى المستوى 1، مما يستدعى اتخاذ الحيطة والحذر.
ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية يعيش حوالى 250 يابانيا، بما فى ذلك أسر موظفى السفارة فى أوكرانيا، فيما قال مسئول فى الوزارة "نود من المغتربين اليابانيين مغادرة أوكرانيا بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة".
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن الحكومة أوصت السكان اليابانيين فى أوكرانيا بالاستعداد لظروف غير متوقعة.
وأضاف: "سنواصل مراقبة التغيرات فى الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة فى هذا الملف".
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