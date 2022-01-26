كيف احسب نسبتي moe.edu.kw في نتائج الفصل الدراسي الأول، وكذلك الفصل الدراسي الثاني، 2021-2022 في نتائج الصف الثاني عشر بالكويت، حيث يقوم موقع نتائج الطلاب بالإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم المدني لهم، ويتطلع كل طالب للتعرف على نتائج المواد الدراسية والمدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب على البابة التعليمية لنتائج الكويت، وأيضا كيفية استخراج النسبة المئوية لنتائج الطلاب والتي نقوم بعرضها عليكم بطريقة بسيطة ليتعرف كل طالب على نسبة الفصل الدراسي الأول والثاني.

“الان” كيف احسب نسبتي moe.edu.kw منصة الثاني عشر 2022 الفصل الأول school-kw.com

أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي لها وعبر منصة تويتر الخاص بتصريحات الوزارة أن الاثنين 24 يناير 2022 هو اليوم الأخير لامتحانات الثانوية بالمدارس الكويتية، وذلك للأقسام العلمية والأدبية والدينية على حد سواء، وأن الوزارة قامت بمراجعة جميع علامات الطلاب باللجان الامتحانية وكنترولات التصحيح، وتقوم المدارس بشكل منفصل بالانتهاء من نتائج الطلاب ويتم رفعها على موقع نتائج الطلاب، ويمكن للطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة بالرقم المدني كما يمكنهم حساب نسبتهم المئوية.

رفع نتائج الطلاب وإعلان 775 مدرسة عنه

اسم المنطقة التعليمية عدد المدارس التي رفعت النتائج قائمة أسماء المدارس مدارس التعليم الخاص 6 أسماء المدارس الجهراء 107 قائمة أسماء المدارس مدرسة التعليم الديني 16 أسماء المدارس الفروانية 127 قائمة أسماء المدارس مدرسة العاصمة 140 أسماء المدارس الأحمدي 183 قائمة أسماء المدارس مدرسة حولي 94 أسماء المدارس التربية الخاصة 23 قائمة أسماء المدارس مدرسة مبارك الكبير 79

كيفية استخراج نتائج الصف الثاني عشر (الفصل الأول)

تبدأ الخطوات بمتابعة المدارس التي تم الإعلان عن تنزيل النتائج فيها. يبدا الطلاب بالدخول على “ رابط موقع نتائج الطلاب بالكويت “. يقوم الطالب باختيار المرحلة التعليمية التي يرغب في البحث عنها (الثاني عشر). وكذلك ادخل الرقم المدني. يتم الضغط على ايقونة “عرض”.

كيفية حساب نسبتي من النتائج

يكون حساب النسبة المئوية للطلاب بحساب درجة الطالب من 100 درجة، يتم حساب ثلاثين درجة منه للفصل الدراسي الأول، ويتم تقسيم الدرجات بين حضور الطلاب بالفصل المدرسي والسلوك والأداء الشهري للاختبارات وغيرها، أعمال السنة، بينما يكون نسبة 70% من الدرجات لنتيجة امتحانات الفصل الأول، ويتم الاحتساب النهائي للنسبة مع نتائج الفصل الدراسي الثاني، والذي يتم اقتطاع 30% منه لنسبة أعمال السنة، بينما تكون نتائج الطلاب بمضاعفة نسبة 70% لتكون 140% من الدرجات.

الحساب الإلكتروني لنسبة درجات الطلاب

يقوم الطالب بالدخول على رابط حساب نسبة نتائج الطلاب https://school-kw.com/calculator/. يتم اختيار ايقونة “حساب نسبة مئوية لفصل دراسي للطلاب”. يقوم باختيار بين “التعليم الصباحي – التعليم المسائي – المنازل”. يتم الانتقال للصفحة التالية ويتم اختيار ايقونة نتائج الصف الثاني عشر، ويتم اختيار الشعبة. يظهر للطالب جدول يقوم بكتابة الدرجات فيه لجميع المواد. وأخيرا يقوم باختيار أيقونة “اختيار النسبة” ليتم الحساب تلقائيا.

“الان” كيف احسب نسبتي moe.edu.kw منصة الثاني عشر 2022 الفصل الأول school-kw.com وكذلك الفصل الدراسي الثاني، 2021-2022 في نتائج الصف الثاني عشر بالكويت، حيث يقوم موقع نتائج الطلاب بالإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم المدني لهم، ويتطلع كل طالب للتعرف على نتائج المواد الدراسية والمدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب على البابة التعليمية لنتائج الكويت، وأيضا كيفية استخراج النسبة المئوية لنتائج الطلاب والتي نقوم بعرضها عليكم بطريقة بسيطة ليتعرف كل طالب على نسبة الفصل الدراسي الأول والثاني.