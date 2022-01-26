تثبيت Dream League Soccer 22‏ دريم ليج مود الأهلي والفرق العربية

Dream League Soccer 22‏ واحدة من العاب الفديو جيم التي تحاكي كرة القدم وهي واحدة من الالعاب المميزة تم نشر اللعبة لأول مرة عام 2014 علي يد فرست تاتش جيمز أحدي الشركات الرائدة في مجال برومجة وتطوير الألعاب الإلكترونية وتعمل اللعبة علي العيد من المنصات المختلفة مثل بلاس ستيشن وأكس بوكس وأي أو أس وأندرويد وهي واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم ولكن مع وجود بعض الأختلافات عن منافسيها فيفا وإي فوتبول حيث يكون المطلوب منك في اللعبة ليس اللعب فقط بل عليك بناء فريق كامل أي أنت المدرب أيضا ويجب علية تطوير اللاعبين وتزويد مهارتهم حت تتمكن من تحقيق البطولات وحصد الجوائز لشراء لاعبين جدد ونتعرف ألان علي أهم مميزات Dream League Soccer 22 وطريقة تثبيت اللعبة بمود الدوريات العربية.

مميزات Dream League Soccer 22 ‏

يمكنك لعب DSL 2022 على أجهزة الكمبيوتر باستخدام محاكي أندرويد، وهنا يمكن الاستمتاع بتجربة أكثر من رائعة عبر أجهزة الكمبيوتر عالية المواصفات خاصة كروت الشاشة العالية.

كذلك تتميز الشاشات الكبيرة فائقة الدقة وأجهزة التحكم مع السماعات القوية بتحكم كامل وإعطاء جودة عالية للعبة.

DSL 2022 مثلها مثل بقية العاب كرة القدم، ولكن مع أضافات أخري مثل التحكم الكامل بالفريق وأختيار اللاعبين.

كذلك تعتبر Dream League Soccer 22‏ من الالعاب المجانية ولا إلي دغع أموال لتثبيت اللعبة علي هاتفك.

كذلك تدعم اللعب الاون لاين وامكانية مشاركة اللعبة مع الاصدقاء عن طريق الانترنت ومنافسة اي أشخاص حول العالم.

أيضا القدرة على إنشاء نادي رياضي كامل من تجهيزات بدنية ورياضية ومباني صحية ومنشآت تجارية.

كذلك وجود عدد كبير من اللاعبين المعتمدين يتجاوز 3500 لاعب، بالإضافة الى وجود عدد ضخم من الفرق المختلفة من كافة بلدان العالم وتم إضافة الدوريات العربية.

طريقة تثبيت DSL 2022‏