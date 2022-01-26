عاجل- العراق يحبط محاولة تسلل لتنظيم داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكر القوات فى بيان اليوم الأربعاء، أن "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى، أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل لداعش الإرهابى جنوب قضاء سنجار".

وأوضح البيان، أن القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التى كانت تحاول التسلل للقضاء ما أجبرهم على الفرار.