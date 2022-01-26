إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الحكومة الأرمينية، حسب ما نقلته وكالة أنباء آرمنبرس المحلية، أن: "نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص برئيس الوزراء باشينيان إيجابية ولكن بدون أعراض". وأضاف البيان أن باشينيان يخضع حاليا للعزل الذاتى وفقا للقواعد الصحية ويزاول عمله عن بعد.

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