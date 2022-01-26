50,000 ريال تمويل شخصي ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب لدى شركة إمكان

شركة إمكان تقدم تمويل شخصي ميسر لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير فهذا التمويل غير مخصص للمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية فهو لخدمة المواطن السعودي حيث يتم توفير التمويل الميسر بمبلغ يتراوح من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل غارم وبلا الحاجة إلى تحويل راتبك وتلك الأشياء من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

الشروط والأحكام اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان

يوجد العديد من الشركات التمويلية في السعودية والتي من أهمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي تقدم تمويل شخصي ميسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية والتي تمنح كافة العملاء السعوديين الراغبين في الحصول على التمويل كافة المزايا والخصائص التمويلية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كالتالي بالتفصيل:

يطلب تمويل تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة توفير دخل شهري ربما يساوي 2000 ريال سعودي للمتقدم عميل بنك الراجحي أو أكثر من ذلك حيث يساوي 5000 ريال سعودي للمتقدم غير عميل لمصرف الراجحي.

كذلك يحتاج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة توفير الأوراق المطلوبة مثل تقرير سمة السعودي.

تحتاج الآن شركة إمكان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر حتى ستون عام فقط لا غير.

يطلب التمويل توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

مزايا الحصول على تمويل إمكان مصرف الراجحي