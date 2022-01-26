موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات المونديال لقاء الأشقاء والتنافس مشروع هنا تفاصيل اللقاء الهام

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عمر شويل - جدة يحتضن ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله بعروس البحر الأحمر “جدة”، موعد مباراة السعودية وعمان، لقاء الأشقاء الذي لن يخلو من التنافس الشرس من المنتخبين العربيين على أرض الميدان، المملكة ترغب في تأكيد الصدارة ووضع القدم الثانية في الملاعب القطرية المستضيفة لفاعليات المونديال، سلطنة عمان تحاول أن تتشبث بالأمل الأخير في خطف الباقة الثالثة في المجموعة من المنتخب الأسترالي، فلمن تكون الغلبة هذا ما ستجيب عنه أقدام 22 لاعب من المنتخبين فوق أرضية الملعب الخميس القادم 2022/01/27، وفيما يلي تفاصيل المعركة الكروية الشريفة.

مباراة السعودية وعمان القادمة

تدخل السعودية المباراة بهدف حيد وهو الفوز على عمان للمرة الثانية في تصفيات مونديال قطر 2022، بعد أن حققته في عقر دار المنتخب العماني في العاصمة مسقط بنتيجة هدف مقابل لاشيء، أحرزه اللاعب صالح الشهري، بينما عمان يرغب في تحقيق المفاجأة والفوز ليدخل من جديد في المنافسة، اللقاء ينل عبر قنوات ssc الرياضية بصورة حرية.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم

المباراة بالتوقيت العالمي : الخامسة والربع مساءً.

بتوقيت مدينة القاهرة : الساعة السابعة والربع مساءً.

بتوقيت أم القرى مكة المكرمة التاسعة وخمسة عشر دقيقة مساءً.

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد عمان

تنقل المباراة الهامة عبر شاشة قناة ssc hd 7 الرياضية السعودية فقط وحصرياً، لجميع المشهدين وعبر منصة شاهد الإلكترونية ولم يتحدد معلق اللقاء حتى اللحظة، وسنوافيكم باسمه فور إعلان القنوات عنه فتابعونا عبر موقع ثقفني داخل المملكة.

تاريخ مواجهات السعودية VS عُمان

تقابل المنتخبين قبل مباراة اليوم في 21 مباراة في مختلف البطولات والتصفيات الأسيوية، سواء في مونديال العالم أو أمم أسيا أو خليجي، كان الفوز من نصيب الأخضر السعودي في 13 مباراة، بينما فاز الأحمر العماني في 5 مباريات، وتعادل المنتخبين في ثلاث لقاءات جمعتهم.

الحضور الجماهير في مباراة السعودية وعمان

قرار مفرح من وزارة الرياضة للجمهور السعودي الراغب في مشاهدة المباراة من الملعب فقد قررت الوزارة أن يكون الحضور 100% من سعة المدرجات تشجيعاً للحضور ومؤازرة المنتخب في اللقاء المتبعة وشددت على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية في عملية الحضور.

رابط حجز تذاكر السعودية ضد عمان

كما هو معروف في لقاءات منتخب السعودية فأن تطبيق مكاني لحجز التذاكر، هو المكان المخصص لحجز التذاكر من خلاله وفق الخطوات المعروفة، والموقع يواجه ضغط كبير من الجماهير لحجز التذاكر التي أوشكت على النفاذ.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات

المنتخب السعودي ” 16 ” نقطة. منتخب اليابان ” 12 ” نقطة. أستراليا ” 11 ” نقطة. سلطنة عٌمان ” 7 ” نقاط. الصين الشعبية ” 5 ” نقاط. فيتنام ” صفر “.

بطاقة اللقاء