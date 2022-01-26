موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس الأمم الإفريقية 2022

تختتم اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، حين يلعب منتخب مالي مع منتخب غينيا الإستوائية بعد إقامة موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم التي تنطلق في تمام الساعة السادسة بتقويت مصر، حيث سيكتمل عقد المنتخبات الثمانية التي حسمت تأهلها إلى دور ربع النهائي في الكان، بعد أن تأهلت في الأيام الماضية منتخبات الكاميرون، بوركينا فاسو، تونس، غامبيا، المغرب، والسنغال، ليتبقى مقعدين فقط سيتم حسمهما اليوم في البطولة التي شهدت العديد من المفاجاأت حتى الآن أبرزها خروج منتخب الجزائر حامل اللقب، ومنتخب نيجيريا.

المنتخب المصري يلاقي منتخب ساحل العاج في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور الثمانية في مهمة لن تكو نسهلة بالمرة على كيروش ورفاقه الذين تمكنوا من بلوغ ثمن النهائي، بعد أن تخطوا مرحلة المجموعات متواجدين في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف نيجيريا التي تصدرت الترتيب العلامة الكاملة تسع نقاط، بينما جمعت مصر ست نقاط من خوض ثلاث مباريات حقق فيها انتصارين على حساب غينيا بيساو بهدف نظيف سجله محمد صلاح، وعلى حساب السودان بنفس النتيجة بهدف سجله المدافع الشاب محمد عبد المنعم، بينما تلقت الخسارة في المباراة الأولى ضد نيجيريا بنفس النتيجة بهدف لإيهاناتشو.

المنتخب الإيفواري سيمثل عقبة كبيرة أمام الفراعنة ساعياً للأخذ بالثأر من خسارته الأخيرة ضدهم، حين التقيا في دور الستة عشر في كان 2006، وفازت مصر برباعية مقابل هدف، وتمكنت ساحل العاج من تخطي مرحلة المجموعات متواجدة في صدارة جدول ترتيب مجموعته التي ضمت الجزائر حامل اللقب، سيراليون، وغينيا الاستوائية، حيث جمعت الأفيال سبع نقاط من خوض ثلاث مباريات حققت فيها انتصارين، وتعادلت في مباراة، ولم تتلقى الخسارة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم

الأربعاء 26 يناير 2021.

6:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

5:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

7:00 توقيت قطر، البحرين، مكة المكرمة، اليمن، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

8:00 توقيت الإمارات، وعٌمان.

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