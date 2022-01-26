نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “EXCLUSIVE” رابط نتيجة الثانوية العامة 2022/2021 الكويت “الآن” موقع وزارة التربية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت للاستعلام عن النتيجة ؟، هو سؤال اليوم بل اللحظة من قبل الطلاب الراغبين في الاطمئنان على نتائجهم، وإنهاء حالة القلق والتوتر التي يعيشونها منذ أمس، فكان من المفترض أن تعلن النتيجة الثلاثاء ولكن بحسب جريدة الأنباء الكويتية فأنه تم تأجيل الإعلان عن النتائج لليوم الأربعاء، والسبب هو زيادة التدقيق والمراجعات للدرجات حتى يتم التأكد من أن كل طالب قد حصل على الدرجة التي يستحقها، ولم يظلم طالب نتيجة خطأ في الرصد والتدقيق، وفيما يلي تفاصيل الحصول على الدرجات بسهولة عبر المربع الإلكتروني أو موقع وزارة التربية.

رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022/2021

أو موقع المربع الإلكتروني للنتائج مباشراً على app.moe.edu.kw.

سجل بياناتك وهي “الاسم، الرقم المدني، رقم الجلوس”.

أنقر على أيقونة بحث الموجودة أسفل الشاشة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الكويتية الفعال

كما أشرنا أن موقع الوزارة بمجرد رفع النتيجة سيكون فعال، وكذالك المربع الإلكتروني لذا لا يوجد مواقع أخرى يمكن الاستعلام من خلالها، ونبهت وزارة التربية الكويتية أنها سوف تتيح النتائج بالمدارس بعد يومين من رفعها على الموقع الإلكتروني، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها وشددت عند الذهاب للمدرسة، تجنب التزاحم وأتباع تعليمات الوقاية ضد كورونا.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج

في ظل السعي للتحول الرقمي الذي تتبناه حكومة الكويت في كافة المجالات، فأن التعليم يأتي في أولويات الحكومة في التطوير والتحديث فالحكومة لا تتأخر في الإنفاق على تطوير وتحديث التعليم، واستخدام وتطويع التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية من هذا المنطلق أنشأت موقع المربع الإلكتروني، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في كافة المراحل التعليمية من خلاله.