الإمارات: الهجمات الحوثية تهديد مباشر للأمن العربى ووحدة صفه واستقراره

وأعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التى قامت بها جماعة الحوثى مستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض دولة الإمارات.
وفى هذا السياق، فإن المجلس يعبر عن تقديره لكل المواقف الدولية المشرفة التى تبنتها دول عديدة وبرلمانات شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية، والتى أظهرت تكاتفها وتأييدها لحق دولة الإمارات فى أن تتخذ كل الوسائل لتدافع عن أرضها وشعبها.
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