الإمارات: الهجمات الحوثية تهديد مباشر للأمن العربى ووحدة صفه واستقراره

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، أن الهجمات الحوثية الإرهابية تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية وتمثل تهديدا مباشرا للأمن العربى ووحدة صفه واستقراره، وتمثل نشرا للإرهاب وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.





وأعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التى قامت بها جماعة الحوثى مستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض دولة الإمارات.

وفى هذا السياق، فإن المجلس يعبر عن تقديره لكل المواقف الدولية المشرفة التى تبنتها دول عديدة وبرلمانات شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية، والتى أظهرت تكاتفها وتأييدها لحق دولة الإمارات فى أن تتخذ كل الوسائل لتدافع عن أرضها وشعبها.