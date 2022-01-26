موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد بالمملكة

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور1443، أعداد كبيره من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد من المسجلين الجدد، ويترقب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، وكل هذا يأتي عقب تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور التي طرحته الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهى المشرفة عليه، وتشرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا النظام الجديد يدعم المستحقين من صرف الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل وموعد نزول الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

كما جاء في تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يتم عقب التسجيل في الضمان بشهر واحد، ولهذا فان نزول الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد في شهر ديسمبر الماضي خلال شهر يناير هذا العام 2022، وبعد تلقى المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور رسالة القبول يتم ايداع المبلغ المالي في الحسابات المصرفية لهم.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حدد من هم المستحقين للضمان الاجتماعي المطور وهم كالتالي.

النساء الأرامل.

النساء المُطلقات.

كبار السن الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً.

المعوقون وذوو الهمم.

الأشخاص غير القادرين على العمل.

الأسر التي تعاني من الفقر.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443