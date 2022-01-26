شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وطريقة تحديثه

شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل حيث يعتبر برنامج التأهيل الكامل هو أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الهدف من التأهيل الكامل هو تقديم المساعدة المالية للمواطنين والأسر الأفقر والأكثر فقرًا في المملكة المتحدة من خلال أجر شهري، ولكن هناك عددًا من المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على أجر شهري من كامل المؤهل نتيجة لذلك، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة للحصول على تأهيل كامل وإنشاء حسابات جديدة من أجل الحصول على راتب، كما يبحث المواطنون عن موعد الدفع لشهر يناير 2022، والذي أعلنت الحكومة أنه سيكون يوم الأربعاء 26 يناير 2022، والذي يوافق 23 جمادى الآخرة 1443.

شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة

من أهم شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل أنه يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن مستحق الزكاة ولا يمتلك أي عقارات باهظة الثمن أو أرض زراعية أو سيارات.

إذا كان مقدم الطلب يعاني من إعاقة عند الولادة أو تم إعاقته نتيجة حادث ، فلن يكون قادرًا على العمل.

أن المتقدم غير مسجل في أي نوع من مرافق الرعاية والإقامة.

ألا يزيد راتب المرشح عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى كل طالب ملف طبي من منظمة معتمدة من الحكومة.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل:

بعد أن وضحنا شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل ننشر لكم خطوات التسجيل كالتالي:

في المقام الأول، يجب على مقدم الطلب الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالاتصال عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

املأ جميع المعلومات المطلوبة ، ثم انقر فوق “تسجيل”.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية ثم إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار برنامج المساعدة المالية للمواطنين المعاقين.

تواصل واتبع الخطوات حتى اكتمال الطلب ، ثم اضغط على زر التسجيل.

طريقة تحديث التاهيل الشامل برقم الهوية 1442

يمكنك تحديث مؤهلاتك الكاملة برقم التعريف الخاص بك على موقع وزارة العمل وذلك بعد أن تقوم بقراء شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل وتذكر اتباع هذه الخطوات في طريقة التحديث :