مساعدات الديوان الملكي السعودي وأسرار الحصول على المساعدات في 5 خطوات

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عمر شويل - جدة مساعدات الديوان الملكي السعودي التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بمواطنيها على جميع فئات الشعب وتقديم الخدمات والمساعدات للمحتاجين، وتسعى المملكة دائما في أيجاد طرق وحلول لتوصيل هذه المساعدات إلى المستحقين دون التقيد بروتين وملل البيروقراطية لضمان وصولها بشكل أسرع، ويأتي ذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات وفى جميع أنحاء المملكة، ومن ضمن هذه المبادرات يأتي الديوان الملكي في محاولة توفير المساعدات للمحتاجين من المواطنين السعوديين.

مساعدات الديوان الملكي السعودي

يقوم الديوان الملكي بتوفير المساعدات طبقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين، بهدف تقديم الدعم لجميع المحتاجين للمواطنين سواء كان دعم مادي أو مساعدات علاجية أو خدمات اخرى، ولكن في نفس الإطار حددت الحكومة السعودية مجموعة من الأليات الواجب توافرها في المستفيدين من بينها أن يكون المتقدم للحصول علي مساعدة علاجية يعاني من مرض خطير أو عدم تمكنه من وجود المال للعلاج.

يقدم الديون الملكي السعودي منح مالية لسد الديون بدون مقابل في حالة توافر المستندات التي تنص عليها الحكومة السعودية في المستفيدين من منح الديوان الملكي والتي يمكنكم تنفيذها عن طريق الدخول علي شروط طلب مساعدة من الديوان الملكي.

أنواع المساعدات التي يقوم بها الديوان الملكي السعودي



طلب الدعم المادي:

يوفر الديوان الملكي المساعدة المالية للمحتاجين أو الماريين بضيقة مادية أو من يعانى من ظروف صعبة، وفى حالات التعثر في سداد الديون الخاصة بالقروض، يأتي ذلك عن طريق تقديم طلب مرفق معه المستندات الكاملة وشرح منظم ومرتب للأزمة المالية إلى الديوان الملكي، ونوضح إليكم من خلل هذا الرابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي.

المنح المالية:

يوفر الديوان الملكي مساعدات مالية وكذلك كروض لبعض الحالات مثل المطلقات السعوديات وأيضا الأرامل، كما يوفر هذه الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تقديم طلب موضح به جميع البيانات والسجل المدني وسجل العائلة، ومن ميزه هذه الخدمة أنها قد تصل إلى مبالغ مالية ومساعدات كبيرة، واليكم طرق التواصل مع الديوان الملكي.

يقدم الديوان خدمات سكنية لمن لا سكن له وغير قادر على شراء واحدة سكنية، كذلك يوفر الأراضي لغير القادرين ، وذلك من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للإسكان التنموي .

طلب الإفراج عن المساجين:

في حالة طلب الإفراج عن مسجون يمكن تقديم طلب للديوان الملكي لأسقاط حق الدولة عليه لمن تراه انه مظلوم أو مسجون دون وجه حق، واليكم رابط مساعدات الديوان الملكي.

طلب العلاج على نفقة الدولة:

يقدم الديوان الملكي أيضا المساعدات المتعلقة بالإجراءات الطبية وخلافة، وذلك للمواطنين السعوديين المقيمين أصحاب الأمراض المزمنة والتي ليس لها علاج داخل المملكة العربية السعودية ويحتاجون إلي السفر إلي الخارج لأجراء العلاج، أو أجراء العمليات الخطيرة والتي لا يتم اجرائها إلا بالخارج.

طلب رفع المظالم:

وفيها يتم تقديم طلب مساعدة خاصة بالتظلم من المؤسسات بالدولة أو القطاعات المختلفة مثل وقف الراتب التقاعدي، أو أي فروقات في الرواتب و التأخيرات، كذلك التعويضات الواقعة على المواطنين، واليكم رقم الديوان الملكي الجديد.

صيغة معروض للديوان الملكي

طلب مساعدة من الديوان الملكي

المدة الزمنية التي يستغرقها رد الديوان الملكي

قد يتساءل فئات كثيرة من المواطنين المتقدمين لمكتب خادم الحرمين الشريفين عن الوقت المنتظر لكي يتم الرد على طلب المساعدة وهو أربعة أشهر للمواطنين المتقدمين لطلب المنح المالية، وتقل مدة الطلب إذا كان غير ذلك، حيث قد يلاحظ الكثيرون أن اسرع طلبات المنح المالية هي التي تكون للعلاج.

الاستعلام عن منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي

أتاح المكتب التنفيذي استعلام طلبات المساعدات والتي من بينها الأراضي السكنية المجانية، حيث يتطلب من الشخص إرسال طلب بالحصول علي الأراضي المجانية ومن ثم الاستعلام عن الطلب من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول علي المنصة الوطنية الموحدة .

. الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

تحديد الأراضي المجانية ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

قدم الديوان الملكي السعودي مجموعة من الطرق لتواصل المواطنين والمقيمين المباشر مع المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين ومن أهم هذه الطرق الرسمية المعتمدة ارقام الهواتف الذكية، وكذلك البريد السعودي والموقع الالكتروني وغيرها من طرق التواصل، ولكن جاء أبرز هذه الطرق الأرقام التالية:

الإتصال بالرقم الموحد 8004000000 ويقال إن هذا الرقم مجاني ولكن لا اعرف الحقيقة.

الرقم الآخر للاتصال من خارج المملكة 920030003.

نذكركم قبل الختام استعداد فريق العمل للرد علي جميع الاستفسارات اسفل هذا التقرير شرح مساعدات الديوان الملكي السعودي وأسرار الحصول على المساعدات في 5 خطوات.