بموافقة فورية تمويل إمكان 50,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب

يحصل العميل المتقدم السعودي على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة في الوقت الراهن بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر النقدي من ألفين ريال إلى خمسون ألف ريال سعودي بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل توفير بعض الشروط لكي يتم الموافقة الفورية على هذا التمويل ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري يساوي 2000 إلى 5000 ريال على حسب ظروف كل عميل متقدم حيث يختلف مبلغ الدخل الشهري الثابت المطلوب إذا كان المتقدم عميل لدى مصرف الراجحي السعودي أو غير ذلك ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على طلب التمويل بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى سنتين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل في أراضي السعودية.

المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل السعودي

هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على التمويل الميسر بالشركة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ويتوفر كل ذلك في تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة وسوف نوضحها كما يلي بالتفصيل الآن:

أمتاز التمويل بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد سنة كاملة بموافقة شركة إمكان.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كذلك التمويل للعميل السعودي فقط لا غير بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية.

يمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية.

كذلك شركة إمكان تمنح تمويل ميسر بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

الشروط والأحكام اللازمة لدى تمويل شركة إمكان