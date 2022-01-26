أخبار اليمن : 17 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء

17 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء
جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات منطقة جربان وغارة جبل ريد بمنطقة الضبعات في مديرية سنحان، و6 غارات على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين و4 غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة.
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