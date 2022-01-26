نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر وكوت ديفوار مواجهة من العيار الثقيل..تعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح منتخب الفراعنة في التأهل من دور المجموعات، وسوف يواجه منتخب ساحل العاج، والجميع ينتظر هذه المواجهة المرتقبة

بين منتخب مصر وكوت ديفوار، وآخر مواجهة جمعت بينهما، انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره بأربعة أهداف، مقابل هدف

ويعاني منتخب الفراعنة في الوقت الحالي، من سوء الأداء والنتائج، حيث شهد دور المجموعات تعثرات وخسارة وفوز عصيب

حيث خسر المنتخب المصري من نيجيريا في أولى مبارياته بهدف، ثم فاز بصعوبة على منتخب غينيا بيساو بهدف، مقابل لاشئ

واستطاع الفوز على منتخب السودان، بهدف مقابل لاشئ، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب مصر وكوت ديفوار، في دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتعتبر المواجهة بين المنتخبين، هي أكبر المواجهات

في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث جمع بينهما، عشرة لقاءات فاز الفراعنة في سبعة منها، وفاز الأفيال في واحدة منها، وحكم التعادل مباراتين منها

حصد المنتخب المصري، سبع بطولات من كأس أمم أفريقيا، كانت آخرها عام 2010، وهو المنتخب الحاصد أكبر عدد من هذه البطولة في القارة

بينما حصد منتخب ساحل العاج طوال تاريخه، بطولة وحيدة، وذلك كان بعام 1990، ويلتقي المنتخبان، اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري

وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا، بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت مدينة جرينتش.

التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول

سوف نقدم لكم التشكيل المتوقع، للمواجهة المرتقبة بين مصر وكوت ديفوار، طبقاً لمحللي الأداء الرياضي في مصر، والتشكيل هو:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمود حجازي- أحمد فتوح- عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم.

الوسط:- حمدي فتحي- أحمد سيد زيزو- عمرو السولية.

خط الهجوم:- محمد صلاح- عُمر مرموش- مصطفى محمد.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم إذاعة مباراة مصر وكوت ديفوار، على الهواء مباشرةً عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1 الفضائية المشفرة، وذلك بتعليق علي محمد علي

بالإضافة إلى أنه قد ترددت أنباء عن إذاعة المباراة على القناة الجزائرية الأولى الأرضية، وهي قناة مفتوحة.