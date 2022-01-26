نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة نتائج الصف الثاني عشر 2022 في الكويت وخطوات استخراج نتائج الثانوية العامة “المربع الالكتروني” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة نتائج الصف الثاني عشر 2022 ، لا يزال البحث مستمر حتى هذه اللحظة على المربع الالكتروني للنتائج حيث أعلنت العديد من المدارس في الكويت عن توفير نتائج الطلاب والطالبات داخل البلاد في الساعات القادمة، ونتابع معكم كافة تفاصيل نتائج الثانوية العامة والذي من المتوقع أن يتم رفع باقي المدارس إلى النتائج في الساعات المقبلة، ومن المنتظر قيام وزارة التربية والتعليم في الكويت بإعتماد باقي النتائج حتى يتم رفعها على المربع الالكتروني، يشكر بأن الموقع الالكتروني المذكور هو الرئيسي للحصول على نتائج الطلاب في الكويت بكافة المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية، ويمكن استخراج نتائج الصف الثاني عشر من خلال الرقم المدني فقط.

بوابة نتائج الصف الثاني عشر 2022

تعتبر نتائج الصف الثاني عشر إحدى أهم النتائج التي ينتظرها كافة الطلاب في الكويت حيث تعد مرحلة الثانوية العامة هي التي تحدد دخول الطلبة إلى الكليات والجامعات، وكل ما يحتاج إليه الطالب حتى يعرف نتيجة الثانوية العامة هو الرقم المدني والذي يتم إدخاله في بوابة نتائج الصف الثاني عشر التابعة لوزارة التعليم، وسوف نوضح خطوات الدخول وهي كالاتي:

يتم في البداية التوجه إلى رابط المربع الالكتروني .

. إختيار الطالب المرحلة الدراسية التي يرغب في إستخراج نتيجتها سواء الثانوية العامة (الثاني عشر) أو أي مرحلة أخرى.

يرفق الطالب الرقم المدني والمكون من عدد كبير من الأرقام.

ينقر بعد ذلك على زر البحث وينظر لثواني معدودة.

سوف يقوم الموقع بجلب نتيجته بكل سهولة موضح بها كامل التفاصيل من الإسم والمدرسة بالإضافة إلى درجات كل مادة.

استخراج نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢ في الكويت

حسب المصادر التابعة إلى وزارة التعليم الكويتية فإن إستمرار حتى اليوم الأربعاء، الجدير بالذكر أنه منذ اللحظة التي أنهى بها الطلاب والطالبات إمتحاناتهم وهم يبحثون عن موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر مع وجود قلق متزايد من أولياء الأمور والابناء في رغبة منهم للوصول إلى النتيجة المرجوة، وذلك لكون الثانوية العامة هي ٱخر محطة تعليمية قبل دخول الجامعة وهو ما جعل الطلبة يبذلون قصارى جهدهم في الاختبارات التي مضت.

المربع الالكتروني للنتائج بالكويت

شددت وزارة التربية على جميع المدارس بضرورة إنهاء عملية تصحيح الأوراق واجابات الطلاب في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة مراجعة الدرجات بدقة عالية حتى يحصل الجميع على درجاته المستحقة، ونتيجة للإهتمام بصحة الطلاب وجميع الهيئات التعليمية فإن إستخراج نتائج الطلاب 2022 يتم بطريقة إلكترونية وهي الطريقة الأكثر أماناً وقد ذكرنا في السطور السابقة خطوات الدخول وإستخراجها.