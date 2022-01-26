ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًا

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًاارتفعت حصيلة ضحايا فيروس الجهاز التنفسي كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و630 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م.

وتحدثت آخر إحصائيات لمواقع تتابع مسار الفيروس إن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪358087753‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪5630371‬ حالات.

واكدت الاحصائيات إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس المميت بلغ ‪283691565‬ حالة.

واشارت الى ان الولايات المتحدة مازالت تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 893845 حالة وفاة من أصل ‪73218663‬ إصابة تليها الهند مع تسجيلها 490462 حالة وفاة من أصل ‪39799202‬ إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 623843 حالة وفاة من أصل ‪24311317‬ إصابة.