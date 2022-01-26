أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًا

0 نشر
0 تبليغ

دوت الخليج -
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًا
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس الجهاز التنفسي كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و630 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م.

وتحدثت آخر إحصائيات لمواقع تتابع مسار الفيروس إن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪358087753‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪5630371‬ حالات.

واكدت الاحصائيات إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس المميت بلغ ‪283691565‬ حالة.

واشارت الى ان الولايات المتحدة مازالت تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 893845 حالة وفاة من أصل ‪73218663‬ إصابة تليها الهند مع تسجيلها 490462 حالة وفاة من أصل ‪39799202‬ إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 623843 حالة وفاة من أصل ‪24311317‬ إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا