ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا عالميًا
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس الجهاز التنفسي كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و630 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م.
وتحدثت آخر إحصائيات لمواقع تتابع مسار الفيروس إن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 358087753 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5630371 حالات.
واكدت الاحصائيات إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس المميت بلغ 283691565 حالة.
واشارت الى ان الولايات المتحدة مازالت تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 893845 حالة وفاة من أصل 73218663 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 490462 حالة وفاة من أصل 39799202 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 623843 حالة وفاة من أصل 24311317 إصابة.
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