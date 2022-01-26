استئناف تدريجي لحركة الطيران في مطار إسطنبول

تُستأنف حركة الملاحة تدريجيًا، الأربعاء، في مطار إسطنبول الدولي، وهو الأكثر ارتيادًا في أوروبا عام 2021، بعد توقفها ليومين بسبب عاصفة ثلجية استثنائية في شرق البحر المتوسط.

وتمكنت طائرات أولى من الهبوط والإقلاع الثلاثاء، لكن لا تزال الحركة محدودة جدًا مع فتح مدرج واحد من أصل ثلاثة.

وأعلنت “الخطوط الجوية التركية” على تويتر، أن “الرحلات تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في مطار إسطنبول”.

وأثارت إدارة الأزمة في هذا المطار انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة، مع مئات الركاب العالقين في حرمه بعد أن تعذّر عليهم السفر أو العودة إلى المدينة إذ إن الطرق كانت مغلقة بسبب الثلوج.

وأُرغم معظم المسافرين على النوم على الأرضية الباردة، ونددوا بغياب المعلومات والدعم اللوجستي من جانب سلطات المطار والخطوط التركية، وفق ما أفاد مصوّر وكالة فرانس برس.

وعبّر آخرون على تويتر عن قلقهم إزاء انتهاء صلاحية فحوص كوفيد التي أجروها قبل انطلاقهم في رحلات كانت مقررة الاثنين أو الثلاثاء.

أمّا مطار صبيحة كوكجن الواقع على الجانب الآسيوي من إسطنبول، فهو يعمل بشكل طبيعي رغم بعض التأخير.

وتساقطت الثلوج السبت على القسم الأكبر من إسطنبول، وازدادت كثافتها ضعفَين الأحد ثمّ ليل الاثنين الثلاثاء.

وعُلّقت حركة السير الثلاثاء حول المدينة التي تعدّ 16 مليون نسمة، بناء على قرار محافظة إسطنبول.

وأُعلن الأربعاء يوم عطلة في الإدارات الرسمية فيما ستبقى الجامعات مغلقة حتى 31 يناير الحالي.