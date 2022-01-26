البرلمان الدولى للتسامح والسلام يدين الهجمات الحوثية على الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأصدر أعضاء البرلمان الدولى للتسامح والسلام الممثلون لـ 15 دولة حول العالم، خلال الجلسة الثامنة لهم فى مقر برلمان جمهورية جزر القمر وبحضور رئيس جمهورية جزر القمر غزالى عثمان ورئيس البرلمان القمرى مستردوين عبده بيانا صحفيا أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أكدوا خلاله إدانة البرلمان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التى شنتها مليشيات الحوثى الارهابية على منشآت مدنية بدولة الإمارات.

وطالبوا المجتمع الدولى بالتدخل الفورى من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية ووقف ما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، كما طالبوا المجتمع الدولى وكل الدول والمنظمات حول العالم بإدراج مليشيا الحوثى ضمن المنظمات الإرهابية.

وأكدت الدول المشاركة دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة فى مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، من أجل أن تستمر فى مسيرتها المشرفة فى رعاية السلام والتسامح حول العالم.