اليونان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مبنى إدارى إلى 4 قتلى ومصابين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار بمبنى إدارى فى العاصمة أثينا، وحدوث حريق وإلحاق أضرار ببعض المبانى وواجهات المحال التجارية.





وذكرت صحيفة كاثمرينى اليونانية، أن شخصا أصيب بحروق، فيما أصيب اثنان آخران بحالات اختناق، وأن قوات الإطفاء استخدمت المروحيات لإخراج المحتجزين داخل المبنى. وكان الانفجار قد وقع بمنطقة مزدحمة قرب معبد زيوس الأولمبى التاريخى، وتسبب فى وقف حركة المرور والإضرار بواجهات المحال التجارية، فيما لم يتضح سببه حتى الآن.

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