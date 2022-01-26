بحضور كل الوزراء.. الحكومة اللبنانية تبحث مشروع الموازنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل مجلس الوزراء اللبنانى، بحث مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى فى جلسة عامة حضرها جميع الوزراء لليوم الثانى على التوالى بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.





ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء نظر الموازنة فى جلسة تعقد عند التاسعة من صباح غد الخميس. يذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت عقد اجتماعات يومية بكامل نصابها القانونى، لبحث الموازنة الجديد بندا بندا، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب فى أسرع وقت ممكن. وكان مجلس الوزراء قد استأنف اجتماعاته، أمس الأول الإثنين، فى جلسة عامة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا، وذلك بعد تعطيل لاجتماعات الحكومة لأكثر من 3 أشهر بسبب إصرار فريق سياسى على عدم مشاركة فى الجلسات قبل تعديل مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى.

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