الإعلام الأمنى بالعراق: ضبط قناص داعشى فى كركوك بكمين محكم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية أنه بعملية نوعية ومراقبة استمرت لأكثر من عشرة أيام، وبمعلومات غاية بالدقة لقوات شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14، إحدى فروع مديرية الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع، والتى تأكد لديها وجود أحد الإرهابيين من قناصى عصابات "داعش" الإرهابى، من العاملين ضمن ما تسمى بقوات القنص فى قاطع كركوك.

وأضافت الخلية أنه وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثانى لواء المشاة 96 تم استدراج الإرهابى إلى كمين نصب له فى منطقة الحلوات بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وإلقاء القبض عليه، حيث أن الإرهابى من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.