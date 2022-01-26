عاجل- الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن إصابات كورونا فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر الفيديوكونفرانس حول مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، مع التركيز على وضع أوميكرون وجهود الاستجابة فى ليبيا.

وتابع أن المنظمة ترسل الإرشادات وتحديث توصياتها بانتظام،موضحا،أنه يتطلب انهاء الجائحة من المجتمع بأسره، وشهدنا استجابة جيدة فى بعض الدول، من خلال تتبع الفيروس والحرص على اللقاحات حيث يمثل عبئا على بعض الدول، كما يعد الالتزام بالتدابير الاحترازية أمر بالغ الأهمية، وعلينا جميعا أن نؤدى دورا الى حماية الجميع واحتواء الجائحة، ولابد من تقاسم الموادر للبلدان التى ليس لديها امكانيات، وبينما نرى زيادة فى عدد الاصابات فلابد من احتواء الأزمة.

وأضاف المنظرى، أن أوميكرون، يسبب جميع أشكال المرض سواء كانت العدوى بسيطة أو خطيرة تسبب وفاة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تزايد الإصابات ما زال متحور أوميكرون هو المسيطر، مشيراً إلى أنه لن يكون التحور الآخير للفيروس.