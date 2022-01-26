أبو الغيط يترأس أعمال لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بالرياض

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وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام افتتح أعمال اللجنة بكلمة أشاد فيها بما حققته جامعة نايف منتطور فى تدريس العلوم الأمنية على المستوى العربى والذى جعلها بيتا من بيوت الخبرة العربية فى هذا المجال.
ولفت أبو الغيط فى كلمته إلى أهمية اضطلاع منظومة العمل العربى بكافة منتسبيها بسرعة تطوير مفاهيم وآلياتعملها لتلحق بالمنجزات العصرية فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرا الى اهمية مواكبة ذلك مع إعداداستراتيجيات عربية فى مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعى وذلك فى ضوء المشاريع والمبادرات العربية التى سبقإطلاقها، داعيا إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربى فى هذا المجال للدفاع عن المصالح العربية.
وأفاد المصدر بأن الأمين العام تطرق إلى أهمية استغلال فرصة استضافة مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لقمتى المناخ لعامى 2022 و2023 لتعزيز دور الجامعة العربية ومنظمات العمل العربى المشترك فيمجال مجابهة التغير المناخى خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات وتغيرات بسبب الاحتباس الحرارى.
و أضاف المصدر أن اجتماع اللجنة شهد نقاشات مستفيضة للموضوعات المطروحة وعلى رأسها التحول الرقمى والافكار الخاصة بوضع إطار عربى لمواجهة القرصنة الإلكترونية والذكاء الاصطناعى ومعايير الجامعة الذكية. كمااطلعت اللجنة على التقارير التى قدمتها الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات الدورة السابقة، والورقة التى قدمتهاالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حول الاتجاهات الحديثة فى مجال الذكاء الاصطناعى ومستقبلها فى المنطقة العربية ودور المؤسسات التعليمية فى تعزيز الإمكانيات العربية فى هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه على هامش أعمال اللجنة، استمع الأمين العام ورؤساء المنظمات العربية إلى عروض حول نشأةجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأنشطتها وما حققته من إنجازات، كما أجرى الأمين العام بجولة فى مقر الجامعة، وأبدى فى هذا الصدد إعجابه بالإمكانيات الكبيرة التى تتوفر عليها الجامعة، مشيدا بحداثة أساليب التعليم وانفتاحها على التطورات العلمية.
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