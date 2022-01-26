نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “نتائج الطلاب” وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني عبر moe.edu.kw المربع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني، تشهد محركات البحث ارتفاع غير مسبوق من جانب الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لطلاب شهادة الثانوية العامة عن وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني وذلك من جانب طلاب القسمين العلمي والأدبي على مستوى جميع المحافظات الكويتية المختلفة، وذلك حيث كان طلاب القسم الأدبي قد انهوا الامتحانات الخاصة بهم في يوم الأحد الماضي الموافق الثالث والعشرين 23 من شهر يناير الجاري أما عن طلاب القسم العليم فانتهوا يوم أمس الاثنين الرابع والعشرين من جميع الامتحانات الخاصة بهم لينتهي بذلك الفصل الدراسي الأول لطلاب الثانوية العامة، ونتابع معكم الآن أهم التصريحات من جانب وزارة التربية والتعليم الكويتية الخاصة بالإعلان عن النتائج.

وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني

وفي ظل انتظار وترقب جميع الطلبة والطالبات في الكويت اعلان وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني، وكانت الوزارة قد قامت يوم أمس وبعد انتهاء طلاب القسم العلمي من أداء الامتحانات الخاصة بهم بنشر بوست عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عبر موقع التغريدات المصغرة “تويتر” وذلك حيث نشرت:-

نهنئ أبنائنا الطلبة والطالبات (القسم العلمي) على نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما أشارت العديد من المصادر الخاصة بوزارة التربية الكويتية عن أن ظهور النتائج الخاصة بشهادة التعليم الثانوي سيتم بشكل إلكتروني كما عودتنا الوزارة منذ انتشار فيروس كورونا ويتم ذلك خلال أيام قليلة جدًا حيث أن الوزارة قد بدأت بالفعل في تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة ويتم استكمال باقي أعمال التصحيح والمراجعة والاستعداد إلى رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني

ونقدم لكم الآن رابط وزارة التربية نتائج الثاني عشر الكويت بالرقم المدني وخطوات الاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 كالآتي:-

الولوج إلى رابط موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني على الشبكة.

على الشبكة. ثم يقوم الطالب باختيار قسم النتائج من القائمة الرئيسية في الموقع واختيار نتائج الصف 12.

كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب ثم استكمال كل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم المقعد.

نتائج الثاني عشر الكويت 2022

يستعد طلاب الثانوية العامة في دولة الكويت لظهور النتائج الخاصة بهم في الأيام القليلة القادمة وذلك حيث كانوا قد انتهوا من الامتحانات الخاصة بهم على مدار اليومين السابقية وقامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بتهنئة جميع الطلاب بانتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي وذلك للقسمين العلمي والأدبي وأكدت على أن ظهور النتائج سيتم بشكل إلكتروني.

حتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان عن النتائج الخاصة بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 الجاري للفصل الدراسي الأول، ولكن حسب المصادر المقربة من داخل الوزارة فإن الوزارة تقوم الآن بتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب وفور الإنتهاء منها ستقوم بالإعلان عن النتائج ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.