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عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية وكود تشغيل القناة المشفرة لمشاهدة الأمم الأفريقية 2022، التي انطلقت تصفيات دور الستة عشر منذ أيام كبيرة، حيث تمكن المنتخب التونسي في إقصاء المنتخب النيجيري في دور 16، كما تمكن المنتخب المغربي الفوز على منتخب مالاوي، واستطاع المنتخب الكاميروني إقصاء منتخب جزر القمر، ونجح منتخب السنغال الفوز على منتخب الرأس الأخضر، فيما فاز منتخب جامبيا على منتخب غينيا، ويتبقى في المساء مواجهة منتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج، ومواجهة منتخب مالي ضد منتخب غينيا الاستوائية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية وكود تشغيل القناة المشفرة لمشاهدة الأمم الأفريقية 2022

أصبح محرك البحث جوجل يدور حول كيفية استقبال التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية الناقلة لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، حيث تعد القناة هي الوحيد التي تنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمجان ولكن عليك أن تقوم بمرحلتين لتنزيل القناة مشاهدة البطولة، أولا القيام بتنزيل القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بطريقة بسيطة، والمرحلة الثانية هي انك بعد نزول القناة على الرسيفر ستجد أن القناة مشفرة، وهنا تأتي الخطوة الأهم وهو تنزيل كود التشفير بعدها بلحظات يتم تنزيل القناة ومشاهدة المباريات بالمجان.

تردد قناة programme national hd 1 الناقلة لبطولة أمم إفريقيا بالمجان

يمكنكم تنزيل قناة الجزائرية الأرضية والتي يطلق عليها قناة programme national hd 1 على جهاز الريسفر من خلال إتباع تنزيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

كود شفرة القناة الأرضية الجزائرية

بعد تنزيل التردد الجديد للقناة ستجد رمز التشفير علي القناة لذا عليك أن تضع كود التشفير كالتالي (1100001100000000)، وإليكم فيديو سريع يشرح لكم آلية وضع الشفرة.

موعد مباراة مصر وساحل العاج

يلتقي في مساء اليوم المنتخب الوطني المصري ضد نظيرة الايفواري في إطار الدور 16 من بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير 2022.

وصلنا لختام شرح تردد قناة الجزائرية الأرضية.