نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين في المملكة العربية السعودية والعالم العالم العربي حلول موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب الصقور الخُضر ونظيره الخناجر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يتصدّر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة بتصفيّات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك برصيد 16 نقطة تحصّل عليهم الفريق الأخضر من 5 مباريات حقق فيها الفوز وتعادل وحيد، فيما يحل منتخب عمان في المركز الرابع برصيده 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسار في 3 مباريات.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

وننشر موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين المتابعين للمنتخب السعودي وبطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك على النحو التالي:

تحل المباراة يوم الخميس 27 من يناير 2022م في تمام الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحل المباراة في تمام الساعة 07:15 مساءً بوقيت القاهرة.

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة اللقاء بين الفريقين.

تأتي المباراة ضمن الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة مع اليابان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 فبراير 2022، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

ويمكن مشاهدة المباراة التي تجمع منتخبي السعودية وعمان يوم الخميس 27 يناير الجاري من خلال الآتي:

قنوات شركة الرياضة السعودية SSC Sport 7HD، بتعليق سمير المعيرفي.

أو من خلال قناة أبو ظبي الرياضية، بتعليق فارس عوض.

كما يمكن مشاهدتها من خلال قناة عمان الرياضيّة.

أو عبر القناة الرابعة العراقية.

وعبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام عمان

أما عن التّشكيل المتوقع لمنتخب المملكة العربية السعودية أمام المنتخب العماني، فهو على النحو التالي: