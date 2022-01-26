القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد كوت ديفوار وموعدها

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد كوت ديفوار، والتي تقام على أرض الكاميرون في إطار الدور ال 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي يبحث عنها كل عشاق الكرة المصرية في العالم العربي، حيث تقام اليوم واخدة من أقوى المباريات المنتظرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بين فريق منتخب مصر وفريق كوت ديفوار، والذي يسعى فيه كل من الفريقين التأهل للدور ربع النهائي ولقاء منتخب المغرب، ننقل لكم من خلال “ثقفني” موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة وتردداتها لمشاهدة المباراة.

يمكنك استقبال تردد القناة الجزائرية الأرضية عبر التردد التالي:

القمر نايل سات التردد 11680 أفقي معامل الخطأ معدل الترميز 5/6 27500

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام المباراة اليوم الأربعاء 26 من يناير 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على أرض ستاد جاموها بالكاميرون، وسط ترقب كبير من المصريين ومسانديهم من الأشقاء العرب لدعم المنتخب المصري للوصول إلى الدور ربع نهائي للتمكن من لقاء المنتخب المغربي.

وجاء تأهل الفريق المصري إلى دور ال 16 عقب وصافته للمجموعة الرابعة من دور المجموعات، ليقابل اليوم فريق منتخب كوت ديفوار للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، يذكر أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش قد استعد بتدريب اللاعبين على بعض الجمل التي يفاجئ بها منتخب كوت ديفوار، وكذلك التمرين على ضربات الجزاء في حال تعرض المنتخب المصري اليوم لهذا الأمر.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

التقى المنتخب المصري بمنتخب كوت ديفوار أو ساحل العاج في 22 مباراة سابقة كلها في إطار مباريات أمم أفريقيا، أو تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم، فاز فيها المنتخب المصري في 10 مباريات، وهُزم في 6 مباريات، بينما جاء التعادل في 6 مباريات أيضاً.